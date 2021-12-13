Эмили Ратаковски показала подписчикам новую прическу

Модель уже не в первый раз примеряет экстравагантные образы

30-летняя американская модель и, с недавних пор, писательница Эмили Ратаковски предстала перед фанатами с рыжими волосами. В свой Instagram она выставила снимки с разными прическами, в частности на одном из сторис волос звезды резко изменили цвет и стали рыжими. Однако это все — парики, которые Эмили решила примерить и опросить своих подписчиков, какая из причесок им понравилась больше всего. Судя по всему, знаменитость планирует кардинально обновить имидж, а начать трансформацию намерена с прически.

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[ + – ] Новый образ Эмили Ратаковски. Фото: emrata

Ранее Эмили уже эпатировала свою публику интересным летне-зимним образом, в котором она соединила шапку-ушанку и бордовый купальник. Некоторые подписчики модели даже предположили, что она россиянка.

[ + – ] Необычный образ вызвал неоднозначную реакцию подписчиков Эмили

Напомним, что Эмили Ратаковски, имеющая польско-немецкие корни, родила своего первого ребенка в марте 2021 года. А недавно снялась с 8-месячным сыном в фотосессии для журнала.

Также Фокус ранее сообщал, что Эмили Ратаковски в столице Великобритании продемонстрировала интересный образ для зимы 2021-22, презентуя свою книгу "Мое тело" о другой стороне медали звездной и модельной жизни.