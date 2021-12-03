Эмили Ратаковски впервые позировала фотографам со своим 8-месячным сыном

Мальчик родился в Международный женский день 2021 года

30-летняя американская модель и актриса польско-еврейского происхождения Эмили О'Гара Ратаковски впервые позировала со своим сыном для издания W Magazine. Напомним, что мальчик родился в Международный женский день 8 марта 2021 года. Его назвали Сильвестром Аполлоном Бером.

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Для фотосессии с 8-месячным сыном Эмили выбрала строгий жакет и черную юбку Miu Miu, на ногах модели были классические черные туфли от Manolo Blahnik. Для маленького Сильвестра мама подобрала не менее модный образ: специально для него Maisonette создали именную кремовую куртку.

[ + – ] Эмили Ратаковски со своим 8-месячным сыном

Отцом малыша является продюсер Себастьян Бир-Макклард, с которым Эмили Ратаковски состоит в браке с 23 февраля 2018 года. Мужчина сделал ей предложение всего через несколько недель после знакомства. Отметим, что Себастьян присутствовал на родах и поддержал свою жену в столь сложный момент.

[ + – ] Эмили Ратаковски с мужем

Напомним, модели Ирина Шейк и Эмили Ратаковски в Лос-Анджелесе представили новую коллекцию нижнего белья от Рианны в конце сентября 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски нарвалась на волну хейта в свой адрес от подписчиков, поскольку показала свою идеальную фигуру спустя 3 месяца после родов. Аудиторию модели возмутило еще и то, как небрежно она держит сына. На фото она подхватила Сильвестра под руку, а его голова свисала набок, и казалось, что он вот-вот упадет. Некоторые даже сравнили этот снимок с тем, где Эмили держит собаку. Знаменитости пришлось отключить комментарии к этому посту.