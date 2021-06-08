Эмили Ратаковски показала фигуру через 3 месяца после родов и нарвалась на критику

Модель отметила свой день рождения с мужем и трехмесячным сыном на отдыхе.

30-летняя американская модель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски, отпраздновавшая накануне свой юбилей, продемонстрировала подписчикам свою фигуру спустя 3 месяца после рождения сына. Фотографиями она традиционно поделилась на своей странице в Instagram.

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В свой день рождения модель опубликовала снимок, на котором позирует на берегу океана в топе и бюстгальтере с камнями от Versace, а также в оранжевой юбке с низкой посадкой, которая позволяет рассмотреть абсолютно плоский живот Эмили без малейшего намека на недавние роды.

Пользователи написали немало комплиментов и поздравлений. Среди них была и знаменитый дизайнер Донателла Версаче отметила:

"Русалка-именинница! Ты выглядишь потрясающе".

Однако не обошлось и без ложки дегтя в день рождения Ратаковски. Ранее она поделилась серией снимков, на которых позирует в бикини, держа в руках маленького сына.

Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Подписчиков не столько восхитила практически идеальная фигура молодой матери, как возмутило то, как небрежно она держит ребенка. На снимках она подхватила Сильвестра Аполлона Бэра под руку, а его голова свесилась набок, и кажется, что малыш вот-вот упадет на пол. Некоторые пользователи сравнили снимки Эмили, где она похожим образом держала собаку, и отметили, что молодая мать не думает о том, какой опасности подвергает ребенка, держа его, словно тряпичную куклу.

[ + – ] Эмили Ратаковски с собакой Фото: Emily Ratajkowski/Instagram [ + – ] А от так модель держит своего ребенка Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Негативных отзывов было так много, что модель вынуждена была закрыть комментарии к этой публикации.

Напомним, Ратаковски родила сына 8 марта. Позже она поделилась не только снимками его кормления, но и опубликовала коллаж, продемонстрировав роды, где ее поддерживал муж, продюсер Себастьян Бир-Макклард.

После появления сына она не перестала делиться откровенными снимками, демонстрируя свои формы в микрокупальниках.