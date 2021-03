Эмили Ратаковски показала новорожденного сына и назвала его имя (фото)

Ребенок появился на свет в Международный женский день.

29-летняя американская модель, певица и дизайнер Эмили Ратаковски родила сына и поделилась первым снимком малыша на своей странице в социальной сети Instagram вечером 11 марта.

На фото молодая мама кормит новорожденного грудью, сидя на кровати в палате.

"Сильвестр Аполлон Бэр пришел к нам на эту Землю. Это случилось 8 марта 2021 года в самое сюрреалистичное, красивое и полное любви утро в моей жизни", – подписала снимок Эмили.

[ + – ] О пополнении в семье модель объявила через три дня после рождения ребенка Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

За первые полчаса после публикации фото набрало свыше 885 тысяч лайков и массу комментариев, в которых пользователи поздравляли новоиспеченную мать с рождением первенца.

О своей беременности Ратаковски объявила в октябре прошлого года и тут же снялась в фотосессии для журнала Vogue. Она публиковала откровенные снимки в соцсети, а за несколько дней до родов и вовсе снялась обнаженной.

Отцом мальчика является продюсер Себастьян Бир-Макклард, за которого Эмили вышла замуж 23 февраля 2018 года. Себастьян сделал ей предложение всего через несколько недель после знакомства.

Девушка начала свою модельную карьеру в 2009 году, но мировую известность получила после съемок в клипах Blurred Lines Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5. Клип Blurred Lines даже был заблокирован YouTube за откровенность и съемки топлес, однако потом вернулся на портал.

Напомним, Ратаковски опубликовала эссе Buying Myself Back. When does a model own her own image? ("Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?"), которое вышло в издании New York Magazine. В нем знаменитость рассказала, как на старте карьеры столкнулась с сексуальными домогательствами со стороны американского фотографа Джонатана Ледера.