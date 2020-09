Эмили Ратаковски рассказала о сексуальном насилии

Голливудская актриса и модель Эмили Ратаковски опубликовала эссе Buying Myself Back. When does a model own her own image? ("Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?"), которое вышло в издании New York Magazine. В нем знаменитость рассказала, как на старте карьеры столкнулась с сексуальными домагательствами со стороны американского фотографа Джонатана Ледера.

Восемь лет назад Эмили Ратаковски принимала участие в неоплачиваемой фотосессии для журнала Darius в доме у Ледера, во время которой она позировала в белье и без одежды. Ледер, как известно, часто снимает звезд ню. Ратаковски пишет, что ее агент отправил ее в дом Ледера на ночь, и это обычная практика для съемок, которые могут длиться до 10 часов.

По словам знаменитости, во время работы над фотосессией Эмили выпила спиртного (которое ей наливал фотограф), чтобы раскрепоститься для съемки. Ближе к вечеру Ратаковски почувствовала себя выпившей.

"Я замерзла и закуталась в одеяло. Джонатан сидел рядом со мной. Его джинсы касались моих обнаженных ног",— вспоминала она в всем эссе.

Затем Ледер начал задавать вопросы о ее бойфренде. Эмили долго рассказывала о свиданиях и не заметила, что периодически задевала его ногой.

"Я хорошо помню, как он сказал, что ему понравилась "вся эта фишка с ногой". Я не помню, как целовалась, но я помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Он двигал ими так сильно и резко, по ощущениям казалось, будто это был мой первый раз. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой выдернула его пальцы. Я не сказала ни слова. Он резко встал и побежал в темноту вверх по лестнице", — вспоминала она.

В свою очередь, Ледер отрицает обвинения Ратаковски в свой адрес:

"Мы глубоко обеспокоены ложными заявлениями госпожи Ратажковски в New York Magazine. Она вечно хочет внимания и жаждет славы. Конечно, мистер Ледер полностью отрицает ее возмутительные обвинения в нападении. Это нелепо и печально, что она настолько мстительна, чтобы постоянно лгать СМИ", — сказал представитель фотографа.