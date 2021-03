Емілі Ратаковскі показала новонародженого сина і назвала його ім'я (фото)

Дитина з'явилася на світ у Міжнародний жіночий день.

29-річна американська модель, співачка та дизайнерка Емілі Ратаковскі народила сина і поділилася першим знімком малюка на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ввечері 11 березня.

На фото молода мама годує новонародженого груддю, сидячи на ліжку в палаті.

"Сильвестр Аполлон Бер прийшов до нас на цю Землю. Це сталося 8 березня 2021 року в найсюрреалістичніший, найкрасивіший і сповнений любові ранок у моєму житті", — підписала знімок Емілі.

Про поповнення в родині модель оголосила через три дні після народження дитини

За перші півгодини після публікації фото набрало понад 885 тисяч лайків і масу коментарів, в яких користувачі вітали новоспечену матір із народженням первістка.

Про свою вагітність Емілі Ратаковскі оголосила в жовтні минулого року й одразу ж знялася у фотосесії для журналу Vogue. Вона публікувала відверті знімки в соцмережі, а за кілька днів до пологів і зовсім знялася оголеною.

Батьком хлопчика є продюсер Себастьян Бір-Макклард, за якого Емілі вийшла заміж 23 лютого 2018 року. Себастьян зробив їй пропозицію всього через кілька тижнів після знайомства.

Дівчина почала свою модельну кар'єру в 2009 році, але світову популярність здобула після зйомок у кліпах Blurred Lines Робіна Тіка й Love Somebody групи Maroon 5. Кліп Blurred Lines навіть був заблокований YouTube за відвертість і зйомки топлес, проте потім повернувся на портал.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі опублікувала есе Buying Myself Back. When does a model own her own image? ("Викупити себе назад. Коли моделі належить її власна фотографія?"), яке вийшло у виданні New York Magazine. У ньому зірка розповіла, як на старті кар'єри зіткнулася із сексуальними домаганнями з боку американського фотографа Джонатана Ледера.