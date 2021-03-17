"Между схватками". Эмили Ратаковски опубликовала кадры родов

Знаменитость решила показать, что ей пришлось пережить прежде, чем взять на руки сына.

29-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски продолжает подогревать интерес подписчиков к своему новому статусу молодой матери и после фотографий с сыном Сильвестром Аполлоном Бэром поделилась кадрами родов. Коллаж она традиционно опубликовала в Instagram, где за ее жизнью следят 27,2 млн. человек.

На фото запечатлены моменты схваток, как Эмили дышит через кислородную маску, а муж гладит ее по лицу, а также первые моменты с новорожденным, которого новоиспеченная мать держит на груди и счастливо улыбается.

"Между схватками / первые моменты со Sly. Жизнь!", – подписала снимок модель.

[ + – ] При родах Эмили поддерживал ее муж Себастьян Бир-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Всего за час фото собрало свыше 900 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев.

Напомним, модель родила первенца 8 марта, а о пополнении в семье сообщила три дня спустя, опубликовав снимок, на котором кормит сына грудью.

О своей беременности Ратаковски объявила в октябре прошлого года и тут же снялась в фотосессии для журнала Vogue. Она публиковала откровенные снимки в соцсети, а за несколько дней до родов и вовсе снялась обнаженной.