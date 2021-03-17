"Між переймами". Емілі Ратаковскі опублікувала кадри пологів

Знаменитість вирішила показати, що їй довелося пережити, перш ніж взяти на руки сина.

29-річна американська модель і акторка Емілі Ратаковскі продовжує підігрівати інтерес підписників до свого нового статусу молодої матері і після фотографій із сином Сильвестром Аполлоном Бером поділилася кадрами пологів. Колаж вона традиційно опублікувала в Instagram, де за її життям стежать 27,2 млн. чоловік.

На фото зображені моменти сутичок, як Емілі дихає через кисневу маску, а чоловік гладить її по обличчю, а також перші моменти з новонародженим, якого новоспечена мати тримає на грудях і щасливо посміхається.

"Між переймами/перші моменти зі Sly. Життя!", — підписала знімок модель.

[ + – ] При пологах Емілі підтримував її чоловік Себастьян Бір-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Усього за годину фото зібрало понад 900 тисяч лайків і понад 2 тисячі коментарів.

Нагадаємо, що модель народила первістка 8 березня, а про поповнення в родині повідомила три дні по тому, опублікувавши знімок, на якому годує сина грудьми.

Про свою вагітність Емілі Ратаковскі оголосила в жовтні минулого року і тут же знялася у фотосесії для журналу Vogue. Вона публікувала відверті знімки в соцмережі, а за кілька днів до пологів знялася оголеною.