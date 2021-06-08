Емілі Ратаковскі показала фігуру через 3 місяці після пологів і нарвалася на критику

Модель відзначила свій день народження з чоловіком і тримісячним сином на відпочинку.

30-річна американська модель, актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі, яка відсвяткувала напередодні свій ювілей, продемонструвала передплатникам свою фігуру через 3 місяці після народження сина. Фотографіями вона традиційно поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У свій день народження модель опублікувала знімок, на якому позує на березі океану в топі і бюстгальтері з камінням від Versace, а також у помаранчевій спідниці з низькою посадкою, яка дозволяє розглянути абсолютно плоский живіт Емілі без найменшого натяку на недавні пологи.

Користувачі написали чимало компліментів і поздоровлень. Серед них була і знаменита дизайнерка Донателла Версаче відзначила:

"Русалка-іменинниця! Ти виглядаєш приголомшливо".

Однак не обійшлося і без ложки дьогтю в день народження Емілі Ратаковскі. Раніше вона поділилася серією знімків, на яких позує в бікіні, тримаючи в руках маленького сина.

Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Підписників не так захопила практично ідеальна фігура молодої матері, як обурило те, як недбало вона тримає дитину. На знімках вона підхопила Сильвестра Аполлона Бера під руку, а його голова звисала набік, і здається, що малюк ось-ось впаде на підлогу. Деякі користувачі порівняли знімки Емілі, де вона схожим чином тримала собаку, і підмітили, що молода мати не думає про те, на яку небезпеку наражає дитину, тримаючи його, немов ганчірʼяну ляльку.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з собакою Фото: Emily Ratajkowski/Instagram [ + – ] А від так модель тримає свою дитину Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Негативних відгуків було так багато, що модель змушена була закрити коментарі до цієї публікації.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі народила сина 8 березня. Пізніше вона поділилася не тільки знімками його годування, але і опублікувала колаж, продемонструвавши пологи, де її підтримував чоловік, продюсер Себастьян Бір-Макклард.

Після появи сина вона не перестала ділитися відвертими знімками, демонструючи свої форми в мікрокупальниках.