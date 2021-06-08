Емілі Ратаковскі показала фігуру через 3 місяці після пологів і нарвалася на критику
Модель відзначила свій день народження з чоловіком і тримісячним сином на відпочинку.
30-річна американська модель, актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі, яка відсвяткувала напередодні свій ювілей, продемонструвала передплатникам свою фігуру через 3 місяці після народження сина. Фотографіями вона традиційно поділилася на своїй сторінці в Instagram.
У свій день народження модель опублікувала знімок, на якому позує на березі океану в топі і бюстгальтері з камінням від Versace, а також у помаранчевій спідниці з низькою посадкою, яка дозволяє розглянути абсолютно плоский живіт Емілі без найменшого натяку на недавні пологи.
Користувачі написали чимало компліментів і поздоровлень. Серед них була і знаменита дизайнерка Донателла Версаче відзначила:
"Русалка-іменинниця! Ти виглядаєш приголомшливо".
Однак не обійшлося і без ложки дьогтю в день народження Емілі Ратаковскі. Раніше вона поділилася серією знімків, на яких позує в бікіні, тримаючи в руках маленького сина.
Підписників не так захопила практично ідеальна фігура молодої матері, як обурило те, як недбало вона тримає дитину. На знімках вона підхопила Сильвестра Аполлона Бера під руку, а його голова звисала набік, і здається, що малюк ось-ось впаде на підлогу. Деякі користувачі порівняли знімки Емілі, де вона схожим чином тримала собаку, і підмітили, що молода мати не думає про те, на яку небезпеку наражає дитину, тримаючи його, немов ганчірʼяну ляльку.
Негативних відгуків було так багато, що модель змушена була закрити коментарі до цієї публікації.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі народила сина 8 березня. Пізніше вона поділилася не тільки знімками його годування, але і опублікувала колаж, продемонструвавши пологи, де її підтримував чоловік, продюсер Себастьян Бір-Макклард.
Після появи сина вона не перестала ділитися відвертими знімками, демонструючи свої форми в мікрокупальниках.