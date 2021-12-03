Емілі Ратаковскі вперше знялася зі своїм 8-місячним сином

Хлопчик народився в Міжнародний жіночий день 2021 року

30-річна американська модель та акторка польсько-єврейського походження Емілі О'Гара Ратаковскі вперше позувала зі своїм сином для видання W Magazine. Нагадаємо, що хлопчик народився в Міжнародний жіночий день, 8 березня 2021 року. Його назвали Сильвестром Аполлоном Бером.

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Для фотосесії з 8-місячним сином Емілі обрала строгий жакет та чорну спідницю від Miu Miu, на ногах моделі були класичні чорні туфлі від Manolo Blahnik. Для маленького Сильвестра мама підібрала не менш модний образ: спеціально для нього Maisonette створили іменну кремову куртку.

[ + – ] Емілі Ратаковскі зі своїм 8-місячним сином

Батьком малюка є продюсер Себастьян Бір-Макклард, з яким Емілі Ратаковскі перебуває у шлюбі з 23 лютого 2018 року. Чоловік зробив їй пропозицію всього за кілька тижнів після знайомства. Зазначимо, що Себастьян був присутній на пологах та підтримав свою дружину в такий складний момент.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з чоловіком

Нагадаємо, моделі Ірина Шейк та Емілі Ратаковскі у Лос-Анджелесі представили нову колекцію спідньої білизни від Ріанни наприкінці вересня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі нарвалася на хвилю хейту на свою адресу від підписників, оскільки показала свою ідеальну фігуру через 3 місяці після пологів. Аудиторію моделі обурило ще й те, як недбало вона тримає свого сина. На фото вона підхопила Сильвестра під руку, а його голова звисала набік, і здається, що він ось-ось впаде. Деякі навіть порівняли цей знімок з тим, де Емілі тримає собаку. Знаменитості довелося вимкнути коментарі до цього посту.