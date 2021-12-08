Эмили Ратаковски соединила шапку-ушанку и купальник в новом образе

Модель неоднократно демонстрировала чувство стиля и задавала модные тренды

30-летняя американская модель, актриса и молодая мама Эмили О'Гара Ратаковски продемонстрировала очередной стильный образ, соединив на первый взгляд, несовместимые единицы одежды: меховую шапку-ушанку и бордовый бархатный купальник. Дополнили ее лук ботфорты.

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В свой Instagram звезда выложила несколько снимков, на которых предстала в таком необычном образе, вызвавшем неоднозначную реакцию ее аудитории.

[ + – ] Новый необычный образ от Эмили Ратаковски

Одни подписчики модели засыпали ее комплиментами: "Ты ангел", "Икона", "Вау!" и тому подобное.

Другим же не пришлось по душе такое сочетание зимне-летних вещей гардероба. Некоторые даже предположили в комментариях, что Эмили россиянка. Хотя напомним, что у модели польско-еврейские корни.

Ранее мы рассказывали об удачном сочетании ультракороткого платья и белого пальто, которое Эмили Ратаковски продемонстрировала в Лондоне, презентуя свою новую книгу "Мое тело" о закулисье ее личного успеха и популярности.

Напомним, недавно Эмили Ратаковски снялась в фотосессии со своим 8-месячным сыном Сильвестром Аполлоном Бером для W Magazine. Малыш родился 8 марта 2021 года, его отцом является продюсер Себастьян Бир-Макклард, за которым Эмили замужем с февраля 2018 года.