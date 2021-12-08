Емілі Ратаковскі поєднала шапку-ушанку та купальник у новому образі

Модель неодноразово демонструвала відчуття стилю та задавала модні тренди

30-річна американська модель, акторка та молода мама Емілі О'Гара Ратаковскі продемонструвала черговий стильний образ, поєднавши на перший погляд непоєднувані речі: хутряну шапку-ушанку та бордовий оксамитовий купальник. Доповнили лук ботфорти.

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У свій Instagram зірка виклала кілька знімків, на яких постала в такому незвичайному образі, який викликав неоднозначну реакцію її аудиторії.

[ + – ] Новий незвичайний образ від Емілі Ратаковскі

Одні підписники моделі засипали її компліментами: "Ти ангел", "Ікона", "Вау!" тощо.

Іншим же не припало до душі таке поєднання зимово-літніх речей гардеробу. Дехто навіть припустив у коментарях, що Емілі росіянка. Хоча нагадаємо, що в моделі польсько-єврейські корені.

Раніше ми розповідали про вдале поєднання ультракороткої сукні та білого пальта, яке Емілі Ратаковскі продемонструвала в Лондоні, презентуючи свою нову книгу "Моє тіло" про залаштунки її особистого успіху та популярності.

Нагадаємо, нещодавно Емілі Ратаковскі знялася у фотосесії зі своїм 8-місячним сином Сильвестром Аполлоном Бером для W Magazine. Малюк народився 8 березня 2021 року, його батьком є продюсер Себастьян Бір-Макклард, з яким Емілі одружена з лютого 2018 року.