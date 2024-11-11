Принцесса Анна впервые за 50 лет сменила прическу (фото)

Дочь покойной королевы Елизаветы II редко отступает от гладкой и элегантной прически, которую она демонстрировала еще с подросткового возраста. Впрочем, накануне принцесса Анна, судя по всему, покрасила волосы.

Принцесса Анна накануне присоединилась к королевской семье на Фестивале памяти Королевского Британского Легиона в лондонском Королевском Альберт-Холле. Об этом пишет Hello Magazine.

Королевская принцесса продемонстрировала изящную фигуру в черном платье с многослойным пиджаком с атласными лацканами, когда присоединилась к королю Чарльзу, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон в столице королевства.

Для этого случая единственная дочь королевы Елизаветы II надела лакированные черные лоферы и колготки, добавив черно-белый шарф с принтом.

Принцесса Анна соединила свою большую брошь с маком с яркой серебряной брошью, украшенной большой овальной жемчужиной. Считается, что эту брошь носила королева-мать во время крестин принца Майкла Кентского в 1942 году.

Монаршая персона впервые надела изысканное украшение во время ежегодного ужина Королевской академии инженеров в июле 2023 года.

Принцесса Анна сменила прическу

Вместе с этим принцесса Анна изменила свою прическу. Волосы сестры короля Чарльза III были темнее, чем обычно.

Дочь покойной королевы Елизаветы II редко отступает от гладкой и элегантной прически, которую она демонстрировала еще с подросткового возраста. Впрочем, накануне, она, судя по всему, покрасила волосы.

Прическа принцессы Анны раньше Фото: Getty Images

Напомним, почему принцесса Анна беспокоится из-за принцессы Шарлотты.

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