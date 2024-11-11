Принцеса Анна вперше за 50 років змінила зачіску (фото)

Донька покійної королеви Єлизавети II рідко відступає від гладкої та елегантної зачіски, яку вона демонструвала ще з підліткового віку. Втім, напередодні, принцеса Анна, судячи з усього, пофарбувала волосся.

Принцеса Анна напередодні приєдналася до королівської родини на Фестивалі пам’яті Королівського Британського Легіону в лондонському Королівському Альберт-Голі. Про це пише Hello Magazine.

Королівська принцеса продемонструвала витончену фігуру в чорній сукні з багатошаровим піджаком із атласними лацканами, коли приєдналася до короля Чарльза, принца Вільяма та Кейт Міддлтон у столиці королівства.

Для цієї нагоди єдина донька королеви Єлизавети ІІ одягла лаковані чорні лофери та колготки, додавши чорно-білий шарф з принтом.

Принцеса Анна поєднала свою велику брошку з маком із яскравою срібною брошкою, прикрашеною великою овальною перлиною. Вважається, що цю брошку носила королева-мати під час хрестин принца Майкла Кентського в 1942 році.

Монарша персона вперше одягла вишукану прикрасу під час щорічної вечері Королівської академії інженерів у липні 2023 року.

Принцеса Анна змінила зачіску

Разом з цим принцеса Анна змінила свою зачіску. Волосся сестри короля Чарльза ІІІ було темнішим, ніж зазвичай.

Донька покійної королеви Єлизавети II рідко відступає від гладкої та елегантної зачіски, яку вона демонструвала ще з підліткового віку. Втім, напередодні, вона, судячи з усього, пофарбувала волосся.

Зачіска принцеси Анни раніше Фото: Getty Images

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