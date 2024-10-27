Анджелина Джоли с новой прической и в мятом платье вышла на красную дорожку (фото)

Звезда "Мистера и миссис Смит" продвигает новый фильм о Марии Каллас, в котором сыграла главную роль. На премьере в Лос-Анджелесе она продемонстрировала гламурный образ.

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Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли с кудрявой прической появилась на показе нового фильма "Мария", который состоялся в субботу, 26 октября в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

49-летняя актриса оказалась в центре всеобщего внимания на красной дорожке в театре TCL. На мероприятии Анджелина, в отличие от привычных гладко выпрямленных волос, порадовала своих поклонников новой объемной прической в стиле 80-х. Мать шестерых детей облачилась в золотое платье, которое ослепительно сверкало в лучах прожектора.

Актриса Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Свой гламурный образ она дополнила элегантной черной накидкой с рукавами, создав ансамбль, который вполне подошел бы и самой Каллас. Звезда "Лары Крофт: Расхитительницы гробниц" нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, и накрасила губы яркой красной помадой. Из украшений на ней были красивые серьги с жемчугом и массивный браслет. Джоли пребывала в хорошем настроении и мило позировала для фотографий. Однако многие ее поклонники заметили, что платье звезды было слегка помятым, что испортило впечатление о ее шикарного образа.

Фильм "Мария", в котором Анджелина сыграла легендарную оперную певицу Марию Каллас в период ее жизни в Париже в 1970-х годах, был снят режиссером Пабло Ларраином. Согласно краткому описанию, "Мария" "рассказывает о американо-греческой певице-сопрано, которая возвращается в Париж после гламурной и бурной жизни на публике". Мария Каллас умерла в Париже в 1977 году от сердечного приступа в возрасте 53 лет. Netflix планирует выпустить фильм в кинотеатрах США 27 ноября, а на потоковой платформе он дебютирует 11 декабря.

Ранее, 1 октября, Анджелина Джоли рассказала о своей роли в фильме "Мария". По словам актрисы, чтобы сыграть роль Марии Каллас, ей пришлось потратила семь месяцев на изучение шести самых известных арий покойной оперной певицы.