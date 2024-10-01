"Самая сложная": Анджелина Джоли рассказала о своей роли в фильме "Мария" (фото)
По словам актрисы, чтобы сыграть роль Марии Каллас, ей пришлось потратила семь месяцев на изучение шести самых известных арий покойной оперной певицы.
Американская актриса Анджелина Джоли 30 сентября предстала в типичном для нее элегантном образе на сессии вопросов и ответов о новом фильме "Мария" в Нью-Йорке. Во время шоу она рассказала о своей работе над ролью оперной певицы Каллас, сообщает USA Today.
47-летняя звезда Голливуда на мероприятие одела элегантное черное длинное пальто и длинное атласное платье цвета шампанского. Анджелина дополнила свой образ модными очками, золотыми украшениями и туфлями на каблуках телесного цвета. Звезда "Мистер и миссис Смит" распустила длинные волосы и нанесла легкий макияж, подчеркнув губы помадой персикового оттенка.
Красавица рассказывала о своем последнем фильме "Мария", в котором она играет покойную знаменитую оперную певицу Марию Каллас. Во время сессии вопросов и ответов Анджелина призналась, что изначально на съемках планировала "притвориться", что поет партию сопрано: "Я подумала: "О, я притворюсь, что пою, и я справлюсь с этим. Но затем мне стало совершенно ясно, что притворяться нельзя, и тогда я испугалась".
Чтобы сыграть оперную певицу, Джоли потратила семь месяцев на изучение шести самых известных арий покойной певицы. Анджелина сказала, что такие роли, как Каллас, выпадают "раз в жизни", добавив: "Это, безусловно, была самая сложная роль для меня".
Ранее, 30 сентября, Фокус писал о том, что Анджелина Джоли вывела на красную дорожку троих детей.