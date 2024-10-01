"Найскладніша": Анджеліна Джолі розповіла про свою роль у фільмі "Марія" (фото)

За словами акторки, щоб зіграти роль Марії Каллас, їй довелося витратити сім місяців на вивчення шести найвідоміших арій покійної оперної співачки.

Related video

Американська акторка Анджеліна Джолі 30 вересня постала в типовому для неї елегантному образі на сесії запитань і відповідей про новий фільм "Марія" в Нью-Йорку. Під час шоу вона розповіла про свою роботу над роллю оперної співачки Каллас, повідомляє USA Today.

47-річна зірка Голлівуду на захід одягла елегантне чорне довге пальто і довгу атласну сукню кольору шампанського. Анджеліна доповнила свій образ модними окулярами, золотими прикрасами і туфлями на підборах тілесного кольору. Зірка "Містер і місіс Сміт" розпустила довге волосся і нанесла легкий макіяж, підкресливши губи помадою персикового відтінку.

Актриса Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Красуня розповідала про свій останній фільм "Марія", в якому вона грає покійну знамениту оперну співачку Марію Каллас. Під час сесії запитань і відповідей Анджеліна зізналася, що спочатку на зйомках планувала "вдавати", що співає партію сопрано: "Я подумала: "О, я вдаватиму, що співаю, і я впораюся з цим. Але потім мені стало абсолютно ясно, що прикидатися не можна, і тоді я злякалася".

Щоб зіграти оперну співачку, Джолі витратила сім місяців на вивчення шести найвідоміших арій покійної співачки. Анджеліна сказала, що такі ролі, як Каллас, випадають "раз у житті", додавши: "Це, безумовно, була найскладніша роль для мене".

Раніше, 30 вересня, Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі вивела на червону доріжку трьох дітей.