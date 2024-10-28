Календарь красоты на ноябрь 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В ноябре будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в ноябре 2024 года.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2024 года:

Стрижка и окрашивания волос: 2, 6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 ноября

Маникюр и педикюр: 6-9, 12, 14, 19, 21-25 ноября

Похудение: с 16 по 30 ноября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 21-25 ноября

Эпиляция и депиляция: 12, 14, 16, 19, 21-25 ноября

Хирургические операции: с 16 по 30 ноября

Лечение зубов: с 16 по 30 ноября

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 2 по 14 ноября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (15 ноября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Также Фокус писал лунный календарь на ноябрь 2024 года