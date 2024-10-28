Календар краси на листопад 2024 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У листопаді буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в листопаді 2024 року.

Місячний календар краси на листопад 2024 року:

Стрижка та фарбування волосся: 2, 6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 листопада

Манікюр і педикюр: 6-9, 12, 14, 19, 21-25 листопада

Схуднення: з 16 по 30 листопада

Видалення пігментних плям, бородавок: 21-25 листопада

Епіляція та депіляція: 12, 14, 16, 19, 21-25 листопада

Хірургічні операції: з 16 по 30 листопада

Лікування зубів: з 16 до 30 листопада

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 2 до 14 листопада), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (15 листопада) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

Також Фокус писав місячний календар на листопад 2024 року