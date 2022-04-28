Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний костюм на весну-літо 2022
Знаменитість відійшла від своїх улюблених oversize-аутфітів.
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30-річна американська модель та письменниця Емілі Ратаковскі вийшла у світ в ідеальному штанному костюмі на весну-літо 2022. Про це пише British Vogue.
Знаменитість польсько-єврейського походження приміряла елегантний шоколадний штанний костюм. Проте образ моделі мав декілька родзинок, що відрізняють його від ділового: білий кроп-топ, екстремально низка посадка штанів і подовжений піджак.
До луку молода мама додала масивні сережки та світлі босоніжки на платформі. Волосся Емілі було розпущене.
Американська модель, авторка книги "Моє тіло", часто демонструє своє відчуття стилю на публіці. Вона час від часу приміряє кроп-топи та штани з екстремально низькими посадками, що підкреслює струнку фігуру Емілі.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зуміла вдало поєднати купальник та шапку-ушанку взимку, що викликала бурхливу реакцію її підписників.
Також Фокус писав про перевтілення 30-річної моделі на початку 2022 року. Емілі Ратаковскі приміряла дуже відвертий образ та продемонструвала на собі зачіску Джейн Біркін.