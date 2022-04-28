Знаменитість відійшла від своїх улюблених oversize-аутфітів.

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30-річна американська модель та письменниця Емілі Ратаковскі вийшла у світ в ідеальному штанному костюмі на весну-літо 2022. Про це пише British Vogue.

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Знаменитість польсько-єврейського походження приміряла елегантний шоколадний штанний костюм. Проте образ моделі мав декілька родзинок, що відрізняють його від ділового: білий кроп-топ, екстремально низка посадка штанів і подовжений піджак.

До луку молода мама додала масивні сережки та світлі босоніжки на платформі. Волосся Емілі було розпущене.

[ + – ] Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний костюм на весну-літо 2022

Американська модель, авторка книги "Моє тіло", часто демонструє своє відчуття стилю на публіці. Вона час від часу приміряє кроп-топи та штани з екстремально низькими посадками, що підкреслює струнку фігуру Емілі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі часто демонструє кроп-топи та низьку посадку

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зуміла вдало поєднати купальник та шапку-ушанку взимку, що викликала бурхливу реакцію її підписників.

Також Фокус писав про перевтілення 30-річної моделі на початку 2022 року. Емілі Ратаковскі приміряла дуже відвертий образ та продемонструвала на собі зачіску Джейн Біркін.