Знаменитость отпраздновала свой день рождения среди пальм.

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31-летняя американская модель и писательница Эмили Ратаковски в день своего рождения продемонстрировала самый модный купальник лета 2022. Фото она поделилась на своей Instagram-странице с почти 30 млн подписчиков.

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Знаменитость предстала в светло-леопардовом бикини с завязками на животе. А поскольку животные принты снова возвращаются в моду, на такой пляжный образ точно стоит обратить внимание летом 2022.

К своему праздничному аутфиту Ратаковски добавила соломенную шляпу с цветочным принтом. И, судя по всему, встретила свой 31 год где-то у океана, среди пальм и солнечных ванн.

[ + – ] Эмили Ратаковски продемонстрировала самый модный купальник лета 2022

"Сгоревшая девочка в день рождения", — подписала карусель фото именинница.

Подписчики модели засыпали ее приветствиями и комплиментами.

"Счастливого бикини-день рождения", "наша бикини королева!", "всего лучшего в этот солнечный день!" — комментируют снимки фолловеры американской знаменитости еврейско-польского происхождения.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Фото: W Magazine

31-летняя Эмили Ратаковски — одна из самых востребованных моделей современности, она написала книгу "Мое тело", активно ведет соцсети с десятками миллионами подписчиков, а в марте 2021 впервые стала мамой. У модели родился сын Аполлон.

Напомним, Эмили Ратаковски во время мероприятий в рамках 75-го Каннского кинофестиваля во Франции потеряла туфельку прямо перед камерами.

Также Фокус писал о стильном и удобном костюме на лето 2022, который продемонстрировала Эмили Ратаковски при выходе в свет.