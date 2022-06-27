Эмили Ратаковски показала, что надеть летом на свидание (фото)

Знаменитость прогулялась в эффектном и нежном наряде.

31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски вышла в свет в элегантном и стильном образе. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Знаменитость польско-еврейского происхождения прогулялась по улицам Нью-Йорка в черном шифоновом платье с вырезами и полупрозрачными рукавами. На ногах Эмили были высокие сапоги на каблуке.

Как аксессуары к элегантному аутфиту Ратаковски добавила массивные серьги-кольца и маленькую черную сумочку. Свои волосы американская модель собрала в аккуратный пучок, выпустив вперед две пряди, а на лице звезды был дневной нюдовый макияж.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Такой образ идеально подойдет для летнего свидания, ведь сочетает в себе комфорт, элегантность и стиль.

Эмили Ратаковски – одна из самых востребованных моделей современности. Она также известна как писательница, ведь выпустила собственную книгу "Мое тело" о принятии себя и пути к карьере модели.

Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальное черное платье, которое подойдет для официальных мероприятий и вечеринок лета 2022.

Также Фокус писал о самом трендовом купальнике лета 2022, который в свой 31-й день рождения продемонстрировала молодая мама Эмили Ратаковски.