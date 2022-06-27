Емілі Ратаковскі показала, що одягнути влітку на побачення (фото)

Знаменитість прогулялася в неймовірно ніжному вбранні.

31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі вийшла у світ в елегантному та стильному образі. Про це пише Harper's Bazaar.

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Знаменитість польсько-єврейського походження прогулялася вулицями Нью-Йорка в чорній шифоновій сукні з вирізами та напівпрозорими рукавами. На ногах Емілі були високі чоботи на підборах.

Як аксесуари до елегантного аутфіту Ратаковскі додала масивні сережки-кільця та маленьку чорну сумочку. Своє волосся американська модель зібрала в охайний пучок, випустивши наперед два пасма, а на обличчі зірки був денний нюдовий макіяж.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Такий образ ідеально підійде для літнього побачення, адже поєднує у собі комфорт, елегантність та стиль.

Емілі Ратаковскі — одна з найзатребуваніших моделей сучасності. Вона також відома як письменниця, адже випустила власну книжку "Моє тіло" про прийняття себе та шлях до кар'єри моделі.

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну чорну сукню, яка підійде для офіційних заходів та вечірок літа 2022.

Також Фокус писав про найтрендовіший купальник літа 2022, який у свій 31-й день народження продемонструвала молода мама Емілі Ратаковскі.