На Емілі Ратаковскі подали до суду через фото

Знімки були зроблені ще у 2019.

На американську модель Емілі Ратаковскі подали до суду через її ж фотографї. Про це пише Stuff.

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На знаменитість польсько-єврейського походження подав до суду вуличний фотограф з округу Квінз Нью-Йорка. За словами Едварда Опіналдо, Ратаковскі виклала на свою Instagram-сторінку два знімки, зроблені ним у 2019 році.

У позові вуличний фотограф заявив, що 31-річна модель порушила авторські права, не отримавши в Опіналдо дозволу на поширення фото.

Йдеться про знімки, на яких зірка подіумів виходить із будівлі Нью-Йорка у червні 2019. Того ж дня вона виклала свої фото та отримала 288 тисяч лайків. від фоловерів у соцмережі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром Фото: W Magazine

Права на ці фото фотограф-позивач зареєстрував у липні 2019. А у вересні того ж року Опіналдо зазначив, що на сторінці зірки з'явилися його кадри.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний образ для побачення влітку 2022.

Також Фокус писав про інший образ молодої мами Емілі Ратаковскі, який модель продемонструвала на прогулянці зі своїм однорічним сином Сильвестром. Зірка подіумів поєднала екстремальне міні та масивні ковбойські чоботи.