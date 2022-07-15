В Сети подозревают, что Эмили Ратаковски разошлась со своим мужем

Пара воспитывает общего годовалого сына.

В Сети начали распространяться слухи о возможном разводе американской модели Эмили Ратаковски и ее мужа Себастьяна Бер-Маккларда. Главной причиной домыслов стало частое появление звезды подиумов на публике без кольца. Об этом пишет Daily Mail.

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Накануне 31-летняя Эмили Ратаковски вышла на прогулку в Нью-Йорке со своим годовалым сыном Сильвестром. Однако фанаты обратили внимание в первую очередь на руки модели — на ее безымянном пальце не было обручального кольца. При этом Эмили не забыла надеть любимые золотые серьги-кольца.

[ + – ] Эмили Ратаковски на прогулке с сыном

В этот день молодая мама выбрала для выхода облегающее оливковое платье с открытыми плечами, белые кроссовки и горчичную сумку. Волосы модели были распущены, а в качестве аксессуаров к образу она добавила трендовые солнцезащитные очки.

Модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски и кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард поженились в феврале 2018 после трех месяцев отношений. А уже в марте 2021 в их семье появился сын Сильвестр.

Пока слухи о разводе ни одна из сторон официально не прокомментировала.

[ + – ] Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард поженились в феврале 2018

Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальное черное платье для свидания летом 2022.

Также Фокус писал о скандале вокруг персоны Эмили Ратаковски. На звезду подиумов подали в суд из-за нарушений авторских прав.