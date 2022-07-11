Эмили Ратаковски показала идеальное черное платье для летнего свидания 2022 (фото)
Знаменитость прогулялась по столице Франции.
Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальное платье для летнего свидания. Снимками в новом аутфите звезда польско-еврейского происхождения поделилась на своей Instagram-странице с почти 30 млн подписчиков.
31-летняя Эмили примерила черное откровенное мини-платье с плавным вырезом от подмышек к горловине, добавив к парижскому аутфиту бело-серые кроссовки, черные очки cat-eye и маленькую коричневую сумку на плечо.
Волосы Ратаковски оставила распущенными.
Такое платье точно станет удачным для летнего свидания, ведь оно одновременно комфортное и элегантное, особенно если романтическая прогулка будет проходить на улицах столицы Франции.
Подписчики Ратаковски засыпали ее тёплыми комментариями и комплиментами.
"Самая красивая женщина в мире", "ты украшение этого города", "образ как всегда!" — пишут фолловеры знаменитости.
"Выгуляла волосы в Париже", — подписала карусель кадров Эмили Ратаковски.
Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски продемонстрировала накануне идеальное легкое летнее платье.
Также Фокус писал о скандале вокруг персоны Эмили Ратаковси. На американскую модель и бизнесвумен подали в суд из-за нарушений авторских прав.