Емілі Ратаковскі показала ідеальну чорну сукню для літнього побачення 2022 (фото)

Знаменитість прогулялася столицею Франції.

Американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну сукню для літнього побачення. Знімками в новому аутфіті зірка польсько-єврейського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 30 млн підписників.

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31-річна Емілі приміряла чорну відверту мінісукню з плавним вирізом від пахв до горловини, додавши до паризького аутфіту біло-сірі кросівки, чорні окуляри cat-eye та маленьку коричневу сумку на плече.

Волосся Ратаковскі залишила розпущеним.

[ + – ] "Емілі в Парижі"

Така сукня точно стане вдалою для літнього побачення, адже одночасно є комфортною та елегантною, особливо якщо романтична прогулянка відбуватиметься на вулицях столиці Франції.

Підписники Ратаковскі засипали її теплими коментарями та компліментами.

"Найгарніша жінка у світі", "ти прикраса цього міста", "образ як завжди!" — пишуть фоловери знаменитості.

"Вигулялася волосся в Парижі", — підписала карусель кадрів Емілі Ратаковскі.

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі продемонструвала напередодні ідеальну легку літню сукню.

Також Фокус писав про скандал навколо персони Емілі Ратаковсі. На американську модель та бізнесвумен подали до суду через порушення авторських прав.