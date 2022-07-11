Емілі Ратаковскі показала ідеальну чорну сукню для літнього побачення 2022 (фото)
Знаменитість прогулялася столицею Франції.
Американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну сукню для літнього побачення. Знімками в новому аутфіті зірка польсько-єврейського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 30 млн підписників.
31-річна Емілі приміряла чорну відверту мінісукню з плавним вирізом від пахв до горловини, додавши до паризького аутфіту біло-сірі кросівки, чорні окуляри cat-eye та маленьку коричневу сумку на плече.
Волосся Ратаковскі залишила розпущеним.
Така сукня точно стане вдалою для літнього побачення, адже одночасно є комфортною та елегантною, особливо якщо романтична прогулянка відбуватиметься на вулицях столиці Франції.
Підписники Ратаковскі засипали її теплими коментарями та компліментами.
"Найгарніша жінка у світі", "ти прикраса цього міста", "образ як завжди!" — пишуть фоловери знаменитості.
"Вигулялася волосся в Парижі", — підписала карусель кадрів Емілі Ратаковскі.
Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі продемонструвала напередодні ідеальну легку літню сукню.
Також Фокус писав про скандал навколо персони Емілі Ратаковсі. На американську модель та бізнесвумен подали до суду через порушення авторських прав.