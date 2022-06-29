Емілі Ратаковскі показала ідеальний літній образ 2022 (фото)

Знаменитість відвідала модний показ.

Американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ніжну літню сукню, на яку точно варто звернути увагу влітку 2022. Про це пише Hello Magazine.

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Зірка подіумів польсько-єврейського походження відвідала показ Marc Jacobs fall 2022. На fashion-заході 31-річна Ратаковскі з'явилася у легкій темно-волошковій сукні міді без рукавів. На ногах моделі були босоніжки в чорному кольорі.

Як аксесуари до аутфіту Емілі обрала темну сумочку із золотим ланцюжком та мінімалістичні каблучки. Своє чорне довге волосся знаменитість залишила розпущеним.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в літній легкій сукні

Така сукня стане ідеальним варіантом для спекотних літніх днів, адже є одночасно комфортною та стильною.

На показі осінньої колекції були помічені зокрема зіркові сестри Джіджі та Белла Хадід. Супермоделі світового рівня вийшли на публіку в доволі незвичних образах — з поголеними головами.

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі показала ідеальний образ для літнього побачення.

Також Фокус писав про свіжий скандал навколо Емілі Ратаковскі. На зірку подіумів подали до суду за порушення авторських прав.