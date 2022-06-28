Поголена голова та сміттєвий пакет. Белла Хадід знялася у рекламному кампейні (фото)

Знаменитість взяла участь у модному показі осінньої колекції відомого бренду.

25-річна американська модель Белла Хадід знялася в новому рекламному кампейні Marc Jacobs fall 2022 у незвичному образі. Знімками з модного показу знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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На подіум Marc Jacobs fall 2022 Белла вийшла в об'ємній чорній сукні з ефектними плечима, що нагадувала сміттєвий пакет. Проте найбільше привернула увагу зачіска моделі. Стилісти зробили майже реалістичну лисину на голові американської знаменитості, додавши до неї короткий чорний чубчик. Підписники Хадід навіть вирішили, що це справді нова зачіска зірки.

[ + – ] Белла Хадід у новому провокативному образі

"Белла! Що вони зробили з тобою?", "Як завжди, найкраща!", "Що вони зробили з твоїм волоссям??" — пишуть фоловери моделі палестинського походження.

Зокрема під час модного показу нової колекції бренду була помічена старша сестра Белли Джіджі Хадід.

[ + – ] Джіджі Хадід на модному показі Фото: marcjacobs

27-річна модель та молода мама приміряла великий рожевий светр, який зав'язала поверх білої сукні. Зачіска Джіджі була практично ідентичною до "поголеної" голови Белли.

[ + – ] Белла Хадід на показі Marc Jacobs

Нова колекція "Вибір" є даниною важливої потреби творчості у часи кризи.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала ідеальну атласну літню сукню.

Також Фокус писав про парні казкові образи зіркових сестер Белли та Джіджі Хадід. Моделі зі світовим іменем відвідали бал-маскарад свого друга.