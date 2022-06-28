Бритая голова и мусорный пакет. Белла Хадид снялась в рекламном кампейне (фото)
Знаменитость приняла участие в модном показе осенней коллекции известного бренда.
25-летняя американская модель Белла Хадид снялась в новом рекламном кампейне Marc Jacobs fall 2022 в необычном образе. Снимками из модного показа знаменитость поделилась на своей Instagram-странице.
На подиум Marc Jacobs fall 2022 Белла вышла в объемном черном платье с эффектными плечами, напоминавшей мусорный пакет. Однако больше всего привлекла внимание прическа модели. Стилисты сделали почти реалистичную лысину на голове американской знаменитости, добавив к ней короткую черную челку. Подписчики Хадид даже решили, что это действительно новая прическа звезды.
"Белла! Что они сделали с тобой?", "Как всегда, самая лучшая!", "Что они сделали с твоими волосами??" — пишут фолловеры модели палестинского происхождения.
В частности, во время модного показа новой коллекции бренда была замечена старшая сестра Беллы Джиджи Хадид.
27-летняя модель и молодая мама примерила большой розовый свитер, завязавший поверх белого платья. Прическа Джиджи была практически идентичной "выбритой" голове Беллы.
Новая коллекция "Выбор" является данью важной потребности творчества во времена кризиса.
Напомним, Белла Хадид продемонстрировала идеальное атласное летнее платье.
Также Фокус писал о парных сказочных образах звездных сестер Беллы и Джиджи Хадид. Модели с мировым именем посетили бал-маскарад своего друга.