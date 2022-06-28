Бритая голова и мусорный пакет. Белла Хадид снялась в рекламном кампейне (фото)

Знаменитость приняла участие в модном показе осенней коллекции известного бренда.

25-летняя американская модель Белла Хадид снялась в новом рекламном кампейне Marc Jacobs fall 2022 в необычном образе. Снимками из модного показа знаменитость поделилась на своей Instagram-странице.

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На подиум Marc Jacobs fall 2022 Белла вышла в объемном черном платье с эффектными плечами, напоминавшей мусорный пакет. Однако больше всего привлекла внимание прическа модели. Стилисты сделали почти реалистичную лысину на голове американской знаменитости, добавив к ней короткую черную челку. Подписчики Хадид даже решили, что это действительно новая прическа звезды.

[ + – ] Белла Хадид в новом провокативном образе

"Белла! Что они сделали с тобой?", "Как всегда, самая лучшая!", "Что они сделали с твоими волосами??" — пишут фолловеры модели палестинского происхождения.

В частности, во время модного показа новой коллекции бренда была замечена старшая сестра Беллы Джиджи Хадид.

[ + – ] Джиджи Хадид на модном показе Фото: marcjacobs

27-летняя модель и молодая мама примерила большой розовый свитер, завязавший поверх белого платья. Прическа Джиджи была практически идентичной "выбритой" голове Беллы.

[ + – ] Белла Хадид на показе Marc Jacobs

Новая коллекция "Выбор" является данью важной потребности творчества во времена кризиса.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала идеальное атласное летнее платье.

Также Фокус писал о парных сказочных образах звездных сестер Беллы и Джиджи Хадид. Модели с мировым именем посетили бал-маскарад своего друга.