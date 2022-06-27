Белла Хадид продемонстрировала идеальное летнее платье (фото)

Знаменитость возвращает моду 2000-х.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид вышла в свет в идеальном летнем платье. Звезда посетила вечеринку по поводу запуска бренда напитков Kin Euphorics в Западном Голливуде. Об этом пишет Vogue.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Знаменитость палестинского происхождения примеряла приталенное атласное платье трендового розового оттенка с асимметричным кроем и глубоким декольте. Образ удачно подчеркнул подтянутую фигуру американской модели. На ногах Беллы были босоножки на тонких бретелях с фигурным каблуком в форме розы.

Волосы Хадид собрала в высокий хвост, добавив к вечернему аутфиту массивные серебряные серьги и черную сумку-багет.

[ + – ] Белла Хадид в Западном Голливуде

Таким образом, звезда подиумов возвращает моду на образы с 2000-х. Ведь Белла часто вдохновляется аутфитами 20-летней давности, которые гармонично сочетает с современными аксессуарами.

Напомним, звездные сестры Джиджи и Белла Хадид посетили бал-маскарад своего друга в сказочных образах настоящих принцесс.

Также Фокус писал о варианте стильного сочетания классической белой рубашки летом 2022, который продемонстрировала 25-летняя Белла Хадид.