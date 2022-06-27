Белла Хадід продемонструвала ідеальну літню сукню (фото)

Знаменитість повертає моду 2000-х.

25-річна американська супермодель Белла Хадід вийшла у світ в ідеальній літній сукні. Зірка відвідала вечірку з приводу запуску бренду напоїв Kin Euphorics у Західному Голлівуді. Про це пише Vogue.

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Знаменитість палестинського походження приміряла приталену атласну сукню трендового рожевого відтінку з асиметричним кроєм та глибоким декольте. Образ вдало підкреслив підтягнуту фігуру американської моделі. На ногах Белли були босоніжки на тонких бретелях з фігурним каблуком у формі троянди.

Волосся Хадід зібрала у високий хвіст, додавши до вечірнього аутфіту масивні срібні сережки та чорну сумку-багет.

[ + – ] Белла Хадід у Західному Голлівуді

Таким чином зірка подіумів повертає моду на образи з 2000-х. Адже Белла часто надихається аутфітами 20-річної давності, які гармонійно поєднує із сучасними аксесуарами.

Нагадаємо, зіркові сестри Джіджі та Белла Хадід відвідали бал-маскарад у казкових образах справжніх принцес.

Також Фокус писав про варіант стильного поєднання класичної білої сорочки влітку 2022, який продемонструвала 25-річна Белла Хадід.