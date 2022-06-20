Белла та Джіджі Хадід відвідали бал-маскарад у казкових образах (фото)

Останнім часом зіркові сестри все рідше виходять разом у світ.

Зіркові сестри, супермоделі Белла та Джіджі Хадід відвідали вечірку свого близького друга Луїза Маттоса в ефектних та розкішних образах. Про це пише Grazia Magazine.

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На справжній бал-маскарад 27-річна Джіджі вдягла рожеву корсетну сукню з атласним верхом та низом у формі червоної спідниці в підлогу від Miss Sohee Fall 2022. Як аксесуари до святкового наряду молода мама додала перлинне кольє, маскарадну маску з пір'ям та білосніжні рукавички.

Тим часом 25-річна Белла приміряла корсетну сукню міді з елементами мереживного бра. Доповнили аутфіт супермоделі загадкова маска, чорні колготи та туфлі-човники з гострим мисом.

[ + – ] Белла та Джіджі Хадід на балу-маскараді

Останнім часом зіркові сестри все рідше виходять разом у світ, адже Джіджі зайнята вихованням своєї однорічної доньки Хай від співака Зейна Маліка, з яким модель розійшлася після скандалу з домашнім насильством з його боку. А 25-річна Белла тим часом активно зайнята на модних показах та зйомках у рекламних кампейнах.

Нагадаємо, супермодель Белла Хадід продемонструвала варіант елегантного поєднання білої сорочки.

Також Фокус писав про справжні причини розриву Джіджі Хадід та музиканта Зейна Маліка.