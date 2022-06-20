Белла и Джиджи Хадид посетили бал-маскарад в сказочных образах (фото)

В последнее время звездные сестры все реже выходят вместе в свет.

Звездные сестры, супермодели Белла и Джиджи Хадид посетили вечеринку близкого друга Луиза Маттоса в эффектных и роскошных образах. Об этом пишет Grazia Magazine.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На настоящий бал-маскарад 27-летняя Джиджи надела розовое корсетное платье с атласным верхом и низом в форме красной юбки в пол от Miss Sohee Fall 2022. В качестве аксессуаров к праздничному наряду молодая мама добавила жемчужное колье, маску с перьем и белоснежные перчатки.

Тем временем 25-летняя Белла примерила корсетное платье миди с элементами кружевного бра. Дополнили аутфит супермодели загадочная маска, черные колготы и туфли-лодочки с острым мысом.

[ + – ] Белла и Джиджи Хадид на балу-маскараде

В последнее время звездные сестры все реже выходят вместе в свет, ведь Джиджи занята воспитанием своей годовалой дочери Хай от певца Зейна Малика, с которым модель разошлась после скандала с домашним насилием с его стороны. А 25-летняя Белла тем временем активно занята на модных показах и съемках в рекламных кампейнах известных брендов.

Напомним, супермодель Белла Хадид продемонстрировала вариант элегантного сочетания белой рубашки.

Также Фокус писал об истинных причинах разрыва Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика.