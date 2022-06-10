Белла Хадид показала, с чем совмещать белую рубашку (фото)

Знаменитость вдохновилась образами 30-х.

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Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла в свет в довольно элегантном образе. Об этом пишет Vogue.

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25-летняя американская знаменитость продемонстрировала образ школьницы. Она выбрала для выхода платье с геометрическим принтом и белую оверсайз рубашку с акцентными рукавами.

В качестве аксессуаров к своему аутфиту 30-х супермодель добавила сумку, ремень и солнцезащитные футуристические очки. На ее шее сверкало жемчужное колье, а на ноге был особый браслет – тренд последнего времени. Даже на Met Gala 2022 Хадид пришла с браслетом на ноге.

Кроме белого браслета, на ногах знаменитости были белые носки и черные кожаные сандалии на каблуке.

[ + – ] Белла Хадид в образе элегантной школьницы

Волосы 25-летней супермодели были распущены. Кстати, недавно Белла отрезала себе челку, поэтому теперь экспериментирует с разнообразными прическами.

Напомним, Белла Хадид показала, чем заменить платье летом. Такой вариант подойдет как в мегаполисе, так и в маленьком городке.

Также Фокус писал об откровенном образе Беллы Хадид, который она соединила с купальником из коллекции своей сестры Джиджи Хадид. Знаменитость вышла в свет в экстремальном мини.