Белла Хадид показала, чем заменить платье летом (фото)

Знаменитость продолжает радовать своих поклонников стильными образами.

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Супермодель Белла Хадид вышла на прогулку со своим бойфрендом Марком Калманом в спортивном аутфите. Об этом пишет Daily Mail.

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25-летняя знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка в футболке, которая выглядела как платье. Поэтому стоит обратить внимание на такую интересную замену на жаркие дни лета 2022.

Звезда палестинского происхождения продемонстрировала темно-серое платье-футболку с V-вырезом и ультракороткие шорты. К образу Хадид добавила белую кожаную сумку, светлые гольфы и кроссовки Adidas Samba.

Как аксессуары к своему спортивному аутфиту Белла продемонстрировала черные солнцезащитные очки в стиле нулевых и золотые украшения. А волосы собрала в высокий хвост.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман в Нью-Йорке

Тем временем бойфренд супермодели был в total-black образе – черных свободных брюках, футболке и кроссовках. К образу Марк добавил серебряные украшения.

Также Фокус писал о другом образе Беллы Хадид, который позволил звезде продемонстрировать свои идеальные ноги. 25-летняя американская знаменитость вышла в свет в экстремальном мини.

Напомним, совсем недавно Белла Хадид ошеломляла публику Каннского кинофестиваля во Франции своими яркими выходами. Знаменитость прошлась по красной дорожке Лазурного побережья в винтажном раритетном платье Gucci.