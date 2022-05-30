Белла Хадид вышла в свет в экстремальном мини (фото)

Знаменитость примерила образ из коллекции своей сестры.

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Супермодель Белла Хадид вышла в свет в довольно откровенном наряде. Знаменитость примеряла ультракороткую юбку. Снимки появились в соцсетях.

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Мировая звезда палестинского происхождения продемонстрировала по-настоящему летний образ, состоявший из ультракороткой бежевой юбки и купальника с цветочным принтом из коллекции своей звездной сестры, супермодели Джиджи Хадид, о чем она сообщила в своих Instagram-сторис.

Старшая сестра Беллы посвятила специальный дроп Gigi Hadid x Frankies Bikinis своей единственной маленькой дочери Хай, которую Джиджи воспитывает сама после разрыва с певцом Зейном Маликом.

[ + – ] Белла Хадид в летнем образе

25-летняя Белла завершила свой образ прозрачными босоножками на каблуке и белой классической рубашкой. А в качестве аксессуаров добавила к аутфиту черные солнцезащитные очки, винтажную сумочку Prada и многочисленные подвески.

[ + – ] Джиджи Хадид выпустила специальную серию купальников в честь своей дочери

Поскольку скоро лето и вам захочется попробовать новые образы в жаркие дни, рекомендуем обратить внимание на варианты сочетания купальников с другой одеждой, как это сделала Белла Хадид.

Напомним, почти неделю Белла Хадид была звездой красных дорожек 75-го Каннского кинофестиваля во Франции. Знаменитость вдохновлялась образами культовой актрисы Одри Хепберн, демонстрировала белоснежное раритетное платье Gucci и идеальный черно-белый образ.

Также Фокус писал о самом "голом" платье Met Gala 2022. Победительницей в этой номинации стала Белла Хадид и ее аутфит для вечеринки после бала Института костюма в Метрополитен-музее.