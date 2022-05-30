Белла Хадід вийшла у світ в екстремальному міні (фото)

Знаменитість приміряла образ з колекції своєї сестри.

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Супермодель Белла Хадід вийшла у світ у доволі відвертому вбранні. Знаменитість приміряла ультракоротку спідницю. Знімки з'явилися у соцмережах.

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Світова зірка палестинського походження продемонструвала по-справжньому літній образ, який складався з ультракороткої бежевої спідниці та купальника з квітковим принтом із колекції своєї зіркової сестри, супермоделі Джіджі Хадід, про що вона повідомила у своїх Instagram-сторіс.

Старша сестра Белли присвятила спеціальний дроп Gigi Hadid x Frankies Bikinis своїй єдиній маленькій доньці Хай, яку Джіджі виховує сама після розриву зі співаком Зейном Маліком.

[ + – ] Белла Хадід у літньому образі

25-річна Белла завершила свій образ прозорими босоніжками на підборах та білою класичною сорочкою. А як аксесуари додала до аутфіту чорні сонцезахисні окуляри, вінтажну сумочку Prada та численні підвіски.

[ + – ] Джіджі Хадід випустила спеціальну серію купальників на честь своєї доньки

Оскільки скоро літо і вам захочеться спробувати нові образи у спекотні дні, радимо звернути увагу на варіанти поєднання купальників з іншим одягом, як це зробила Белла Хадід.

Нагадаємо, майже тиждень Белла Хадід була зіркою червоних доріжок 75-го Каннського кінофестивалю у Франції. Знаменитість надихалася образами культової акторки Одрі Хепберн, демонструвала білосніжну раритетну сукню Gucci та ідеальний чорно-білий образ.

Також Фокус писав про найбільш "голу" сукню Met Gala 2022. Переможницею в цій номінації стала Белла Хадід та її аутфіт для вечірки після балу Інституту костюма в Метрополітен-музеї.