RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Белла Хадід вийшла у світ в екстремальному міні (фото)

322
Белла Хадід, Белла Хадід образи, Белла Хадід відверті образи, Белла Хадід у каннах
Фото: Соцмережі | Белла Хадід

Знаменитість приміряла образ з колекції своєї сестри.

Супермодель Белла Хадід вийшла у світ у доволі відвертому вбранні. Знаменитість приміряла ультракоротку спідницю. Знімки з'явилися у соцмережах.

Світова зірка палестинського походження продемонструвала по-справжньому літній образ, який складався з ультракороткої бежевої спідниці та купальника з квітковим принтом із колекції своєї зіркової сестри, супермоделі Джіджі Хадід, про що вона повідомила у своїх Instagram-сторіс.

Старша сестра Белли присвятила спеціальний дроп Gigi Hadid x Frankies Bikinis своїй єдиній маленькій доньці Хай, яку Джіджі виховує сама після розриву зі співаком Зейном Маліком.

Белла Хадід у літньому образі

25-річна Белла завершила свій образ прозорими босоніжками на підборах та білою класичною сорочкою. А як аксесуари додала до аутфіту чорні сонцезахисні окуляри, вінтажну сумочку Prada та численні підвіски.

Джіджі Хадід випустила спеціальну серію купальників на честь своєї доньки
Джіджі Хадід випустила спеціальну серію купальників на честь своєї доньки

Оскільки скоро літо і вам захочеться спробувати нові образи у спекотні дні, радимо звернути увагу на варіанти поєднання купальників з іншим одягом, як це зробила Белла Хадід.

Нагадаємо, майже тиждень Белла Хадід була зіркою червоних доріжок 75-го Каннського кінофестивалю у Франції. Знаменитість надихалася образами культової акторки Одрі Хепберн, демонструвала білосніжну раритетну сукню Gucci та ідеальний чорно-білий образ.

Також Фокус писав про найбільш "голу" сукню Met Gala 2022. Переможницею в цій номінації стала Белла Хадід та її аутфіт для вечірки після балу Інституту костюма в Метрополітен-музеї.