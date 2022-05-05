Виявлено найбільш "голу" сукню Met Gala 2022

Окрім доволі відвертого вбрання на офіційній частині балу Інституту костюма 2022, Белла Хадід з'явилася на вечірці Met Gala у ще відкритішій сукні.

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Супермодель палестинського походження Белла Хадід продемонструвала найбільш "голу" сукню на вечірці Met Gala 2022.

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Її відвертий образ складався з мінісукні з акцентним декольте, велюровим корсетом та мереживною спідницею.

Доповнили і так доволі відвертий образ американської моделі прозорі панчохи та високі підбори. Волосся Белла зібрала в пучок, а на її обличчі був легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Образ Белли Хадід на афтепаті Met Gala

Основний образ для балу Met Gala супермоделі також був доволі відвертим. Белла вийшла на червону доріжку у шкіряній сукні з глибоким декольте та довгим шлейфом. Доповнили образ чорні мереживні рукавички та панчохи. На ногах супермоделі були чорні туфлі з білим кольє навколо ноги.

[ + – ] Образ Белли Хадід для Met Gala 2022

Нагадаємо, американська супермодель Белла Хадід обирає одяг від українських дизайнерів. Нещодавно супермодель помітили на вулицях Нью-Йорка в повному аутфіті від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Також Фокус писав про найбільш "голі" сукні цьогорічного Met Gala. Серед них образи Кари Делевінь, Емілі Ратаковскі, Ніки Мінаж тощо.