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Обнаружено самое "голое" платье Met Gala 2022

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Фото: Backgrid | Белла Хадид на вечеринке Met Gala 2022

Кроме довольно откровенного наряда на официальной части бала Института костюма 2022, Белла Хадид появилась на вечеринке Met Gala в еще более открытом платье.

Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид продемонстрировала самое "голое" платье на вечеринке Met Gala 2022.

Ее откровенный образ состоял из мини-платья с акцентным декольте, велюровым корсетом и кружевной юбкой.

Дополнили и так откровенный образ американской модели прозрачные чулки и высокие каблуки. Волосы Белла собрала в пучок, а на ее лице был лёгкий вечерний макияж.

Образ Беллы Хадид на афтепати Met Gala

Основной образ для бала Met Gala 25-летней супермодели тоже был откровенным. Белла вышла на красную дорожку в кожаном платье с глубоким декольте и длинным шлейфом. Дополнили образ черные кружевные перчатки и чулки. На ногах супермодели были чёрные туфли с белым колье вокруг ноги.

Образ Беллы Хадид для Met Gala 2022

Напомним, американская супермодель Белла Хадид выбирает одежду от украинских дизайнеров. Недавно супермодель была замечена на улицах Нью-Йорка в полном total black аутфите от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Также Фокус писал о самых "голых" платьях Met Gala 2022. Среди них образы Кары Делевинь, Эмили Ратаковски, Ники Минаж и т.д.