Met Gala 2022. Самые голые платья красной дорожки

Темой вечера был "позолоченный гламур", но многие поняли тематику слишком буквально

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Бал Института костюма Met Gala при нью-йоркском Метрополитен-музее в 2022 году прошел 2 мая и темой вечера стал "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour) — что созвучно истории американской моды: это аллюзия на "позолоченный век" — эпоху быстрого экономического роста Америки с 1870 по 1900 год.

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Канал НВО выпустил одноименный сериал, чтобы гости освежили в памяти модные тенденции того времени. Но гости поняли тематику по-своему и красная дорожка, которая в этом году была в цветах американского флага, получилась без турнюров и шляпок. Зато, как всегда, хватало "голых" образов.

Кара Делевинь

[ + – ] Кара Делевинь в Dior Haute Couture

Кара Делевинь решила совместить в своем наряде золото и гламур. Под красным пиджаком Dior Haute Couture у нее были только золотые украшения и собственная кожа, покрытая позолотой. С момента своего дебюта в 2011 году модель и актриса не пропускает ни одного Met Gala и каждый раз выкладывается на все сто процентов.

Ванесса Хадженс

[ + – ] Ванесса Хадженс в Moschino

Певица и актриса Ванесса Хадженс выбрала платье от Moschino и туфли от Jimmy Choo. Беспроигрышный вариант, особенно, когда платье совершенно прозрачное, хоть и полностью закрытое.

Эмили Ратаковски

[ + – ] Эмили Ратаковски в Altelier Versace

Эмили брала небольшой перерыв в светских выходах, но ради Met Gala сделала исключение. И появилась с помпой. В наряде от Altelier Versace, которое почти ничего не скрывало.

Лила Мосс

[ + – ] Лила Мосс и Кейт Мосс в Burberry

Дочь супермодели Кейт Мосс появилась на красной дорожке в "голом" платье от Burberry. "Я выгляжу современно и чувствую себя юной, оставаясь при этом элегантной и шикарной. Обнаженная палитра — это классика Burberry, а украшения придают ей тот экстравагантный оттенок, который помогает выделиться", — заявила юная модель. К слову, "голое платье" не скрывало ее помпу с инсулином, которая уже стала ее визитной карточкой и вдохновила многих не стесняться своего тела.

Ники Минаж

[ + – ] Ники Минаж в Burberry

В свое время Ники дебютировала на Met Gala с размахом, потом взяла перерыв, чтобы снова появиться в одном из самых откровенных нарядов этого вечера. Акцент был на декольте, которое явно привлекло всеобщее внимание. К слову, Ники также остановила свой выбор на Burberry. Этот модный дом на балу был популярен, как никогда.