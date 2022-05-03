Met Gala 2022. Найоголеніші сукні червоної доріжки

Темою вечора був "позолочений гламур", але багато хто зрозумів тематику занадто буквально.

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Бал Інституту костюма Met Gala при нью-йоркському Метрополітен-музеї у 2022 році відбувся 2 травня, і темою вечора став "Позолочений гламур" (Gilded Glamour) — що співзвучно історії американської моди: це алюзія на "позолочене століття" — епоху швидкого економічного зростання з 1870 до 1900 року.

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Канал НВО випустив однойменний серіал, аби гості освіжили в пам'яті модні тенденції того часу. Але гості зрозуміли тематику по-своєму, і червона доріжка, яка цього року була в кольорах американського прапора, вийшла без турнюрів і капелюшків. Зате, як завжди, вистачало "голих" образів.

Кара Делевінь

[ + – ] Кара Делевінь у Dior Haute Couture

Кара Делевінь вирішила поєднати у своєму вбранні золото та гламур. Під червоним піджаком Dior Haute Couture вона мала лише золоті прикраси та власну шкіру, вкриту позолотою. З моменту свого дебюту у 2011 році модель і акторка не пропускає жодного Met Gala та щоразу викладається на всі сто відсотків.

Ванесса Гадженс

[ + – ] Ванесса Гадженс у Moschino

Співачка й акторка Ванесса Гадженс обрала сукню від Moschino й туфлі від Jimmy Choo. Безпрограшний варіант, особливо, коли сукня абсолютно прозора, хоч і повністю закрита.

Емілі Ратаковскі

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Altelier Versace

Емілі брала невелику перерву у світських виходах, але заради Met Gala зробила виняток. І з'явилася з помпою. Вбрання від Altelier Versace, яке майже нічого не приховувало.

Ліла Мосс

[ + – ] Ліла Мосс і Кейт Мосс у Burberry

Дочка супермоделі Кейт Мосс з'явилася на червоній доріжці в "голій" сукні від Burberry. "Я маю сучасний вигляд і почуваюся юною, залишаючись при цьому елегантною та шикарною. Гола палітра — це класика Burberry, а прикраси надають їй той екстравагантний відтінок, який допомагає виділитися", — заявила юна модель. До речі, "гола сукня" не приховувала її помпу з інсуліном, яка вже стала її візитною карткою та надихнула багатьох не соромитися свого тіла.

Нікі Мінаж

[ + – ] Нікі Мінаж у Burberry

Свого часу Нікі дебютувала на Met Gala з розмахом, потім взяла перерву, щоб знову з'явитися в одному з найвідвертіших нарядів цього вечора. Акцент був на декольте, яке явно привернуло увагу. До речі, Нікі також зупинила свій вибір на Burberry. Цей модний дім на балу був популярним, як ніколи.