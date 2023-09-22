Чоловік Нікі Мінаж поміщений під домашній арешт

Раніше Петті вже був засуджений до трьох років умовно за відмову зареєструватися як сексуальний злочинець.

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Ворожнеча Нікі Мінаж і Карді Бі стала ще більш заплутаною. Чоловік реперки "Super Bass" Нікі Мінаж Кеннет Петті був поміщений під домашній арешт після погроз чоловікові реперки "Bongos", Offset, повідомляє Page Six.

Згідно з документами, які отримало видання, суддя з Каліфорнії Майкл Фіцджеральд виніс вирок ув'язнити Кеннета Петті під домашній арешт до 120 днів.

У документі йдеться, що 45-річний Петті записав відео, на якому "виступає із загрозливими висловлюваннями на адресу конкретної людини, перебуваючи в компанії людини з кримінальним минулим".

В Інтернеті було поширено відео інциденту, що стався 16 вересня.

"Плануй відпустку, ти будеш планувати свої похорони, чувак", — каже Петті в ролику.

Фото: Getty Images

Програма домашнього утримання Петті включатиме в себе електронний моніторинг, GPS і контроль алкоголю.

Згідно з документами, порушення, вчинене колишнім ув'язненим, "викликає занепокоєння" з приводу його "готовності виконувати постанови суду". При цьому наголошується, що обмеження були введені, щоб "спонукати його задуматися і переоцінити свій нинішній статус у суспільстві".

Зокрема, Фіцджеральд був тим самим суддею, який у липні 2022 року засудив Петті до трьох років умовно за відмову зареєструватися як сексуальний злочинець.

Нагадаємо, 22 вересня 46-річний американський репер Каньє Вест і його 28-річна ймовірна дружина Бьянка Цензорі ніяк не вгамовуються і продовжують епатувати консервативну італійську публіку.

Крім цього, 19 вересня повідомлялося, що Шер хоче відновити стосунки з молодшим на 40 років репером. Шер і Александр Едвардс зустрічалися близько пів року, проте навесні 2023 року розійшлися.