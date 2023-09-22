Каньє Вест влаштував фотосесію Б'янці Цензорі на людній вулиці Флоренції (фото)

Пара зібрала навколо себе натовп роззяв, проте Б'янку це абсолютно не збентежило. Вона широко посміхалася і позувала реперу.

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46-річний американський репер Каньє Вест і його 28-річна ймовірна дружина Б'янка Цензорі ніяк не вгамовуються і продовжують епатувати консервативну італійську публіку щоразу, коли з'являються на вулиці. Нещодавно, на радість численним роззявам, городянам і туристам Флоренції музикант не просто вийшов зі своєю коханою в люди, а і влаштував їй фотосесію на iPhone, пише Daily Mail.

Цензорі одягла білизняне боді бежевого кольору, яке облягало її фігуру і ледь утримувало великі груди. Образ вона доповнила блискучими щільними колготками і новою парою туфель з гострим носком. У неї також була унікальна сумка Braccialini у формі равлика, зроблена зі старовинної золотої фурнітури і темно-зеленої шкіри, яка коштує 2035 доларів.

Важливо

Б'янка Цензорі сходила в італійський ресторан топлес, прикриваючись подушкою з готелю

Що стосується Каньє, то він традиційно одягнув безформну чорну футболку, мішкуваті штани, кросівки Yeezy, а обличчя репера повністю приховувала ще одна футболка, замотана навколо голови.

Він знімав свою дружину, періодично поправляючи її мінімалістичне вбрання і виставляючи пози, а присутні навколо пари люди фотографували все це на свої телефони.

Дівчину абсолютно не збентежила така увага публіки, і вона відверто нею насолоджувалася, широко посміхаючись.

Зробивши незліченну кількість фотографій на вулиці, Вест із радістю запросив Цензорі до магазину Graziella Braccialini — люксового бренду, заснованого у Флоренції, відомого своїми виробами зі шкіри. Хоча їх супроводжувала охорона, Вест діяв як особистий помічник своєї дружини під час короткої прогулянки до вітрини магазину.

Усередині пару зустріли співробітники Graziella Braccialini і провели екскурсію останніми колекціями. Б'янку зацікавили багато прикрашений золотий гаманець у вигляді сонця з блискучим золотим ремінцем-ланцюжком і сумка у формі рептилії.

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Поки американські зірки насолоджуються прогулянками Флоренцією, у Венеції збираються розслідувати скандальну появу Веста на човні зі спущеними штанами.

"Існують стандарти суспільної пристойності, яких повинні дотримуватися як туристи, так і місцеві жителі, і будь-які порушення суворо караються. Фотографії Веста зі спущеними штанами в таксі, коли він і його партнерка перетинали лагуну, були помічені по всьому світу. Було ясно видно, що його штани були наполовину спущені, і ми отримали скарги від людей, які були свідками цього. Тепер ми впізнали водія човна і запитаємо і його, що він бачив. На зображеннях ясно видно, що пара перебуває в стані близькості, і якщо місцевий прокурор вирішить висунути звинувачення, ми повідомимо пару, найімовірніше, через відповідні посольства. Розслідуване правопорушення є дією, що суперечить суспільній порядності, і тягне за собою адміністративну відповідальність", — заявили правоохоронці.

Венеціанські чиновники також висловили обурення, що не дивно з огляду на те, що місто штрафує за такі порушення, як купання в каналах, пікніки на відкритому повітрі та лежання на сходах громадських будівель.

"Цілком випадково наближається щомісячна нарада з питань громадської безпеки, і таку поведінку обговорюватимуть. Венеція відома як одне з найкрасивіших міст у світі, і ми очікуємо, що туристи дотримуватимуться пристойного рівня пристойності під час відвідування. Ці публічні видовища — не те, що ми або мільйони туристів, які приїжджають сюди щороку, хочемо бачити, і ми хочемо їх побачити", — заявило журналістам джерело, близьке до мера міста Луїджі Бругнаро.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі грубо відповіла друзям, які серйозно побоюються за її стан.