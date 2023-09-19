Шер хоче відновити стосунки з молодшим на 40 років репером (фото)

Шер та Александр Едвардс зустрічалися близько пів року, проте навесні 2023 року розійшлися.

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77-річна американська співачка Шер хоче відновити роман з 37-річним репером Александром Едвардсом. Про це пише Us Weekly.

Пара, яка розійшлася навесні 2023 після пів року стосунків, хоче дати другий шанс своїй історії.

"Вони підтримували зв’язок, хоча кілька місяців тому перервали стосунки", — розповідає інсайдер. "Вони досягли моменту, коли хочуть спробувати ще раз. Вони ще офіційно не разом, але їм знову подобається проводити час разом і вони роблять одне одного щасливими".

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Стало відомо, у яких стосунках наразі Шер та її колишній бойфренд

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Чутки про примирення пари поширилися після того, як їх помітили, коли вони трималися за руки під час прогулянки в Беверлі-Гіллз у п’ятницю, 15 вересня. Пара, яка була одягнена у все чорне, була сфотографована під час виходу з ресторану Funke зі співаком J Balvin та його дівчиною, моделлю Валентиною Феррер.

Шер та Александр Едвардс

"Зв’язок між ними був справжнім, і вони справді дбали одне про одного", — додає інсайдер. "AE (Александр Едвардс, — ред.) навіть познайомив свого сина Слеша з Шер, і він часто ходив до її будинку в Малібу, щоб пограти".

Шер і Едвардс вперше викликали чутки про роман у листопаді 2022 року після того, як їх помітили, коли пара трималася за руки. Хоча деякі критики поставили під сумнів 40-річну різницю у віці пари, інсайдер розповів, що Шер це не турбувало.

Новий 2023 рік Шер та Александр Едвардс зустріли разом Фото: Twitter Cher

Нагадаємо, Шер зізналася, що врятувала ведмедицю Машу з українського зоопарку.

Також Фокус писав про те, як 77-річна Шер сприймає свій вік.