Муж Ники Минаж помещен под домашний арест

Ранее Петти уже был приговорен к трем годам условно за отказ зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

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Вражда Ники Минаж и Карди Би стала еще более запутанной. Муж рэперши "Super Bass" Ники Минаж Кеннет Петти был помещен под домашний арест после угроз мужу рэперши "Bongos", Offset, сообщает Page Six.

Согласно документам, которые получило издание, судья из Калифорнии Майкл Фицджеральд вынес приговор заключить Кеннета Петти под домашний арест до 120 дней.

В документе говорится, что 45-летний Петти записал видео, на котором "выступает с угрожающими высказываниями в адрес конкретного человека, находясь в компании человека с уголовным прошлым".

В Интернете было распространено видео инцидента, произошедшего 16 сентября.

"Планируй отпуск, ты будешь планировать свои похороны, чувак", — говорит Петти в ролике.

Фото: Getty Images

Программа домашнего содержания Петти будет включать в себя электронный мониторинг, GPS и контроль алкоголя.

Согласно документам, нарушение, совершенное бывшим заключенным, "вызывает обеспокоенность" по поводу его "готовности выполнять постановления суда". При этом отмечается, что ограничения были введены, чтобы "побудить его задуматься и переоценить свой нынешний статус в обществе".

В частности, Фицджеральд был тем же судьей, который в июле 2022 года приговорил Петти к трем годам условно за отказ зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

Напомним, 22 сентября 46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 28-летняя предполагаемая жена Бьянка Цензори никак не унимаются и продолжают эпатировать консервативную итальянскую публику.

Кроме этого, 19 сентября сообщалось, что Шер хочет возобновить отношения с младшим на 40 лет рэпером. Шер и Александр Эдвардс встречались около полугода, однако весной 2023 разошлись.