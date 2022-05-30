Белла Хадід продемонструвала ідеальний чорно-білий образ (фото)
Знаменитість продовжує підкорювати публіку Каннського кінофестивалю.
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25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала черговий ніжний та вінтажний образ. Знімками знаменитість поділилася зі своїми 52 мільйонами фоловерів в Instagram.
Модель палестинського походження відвідала вечір швейцарського бренду ювелірних виробів Chopard у Каннах. Для заходу Хадід обрала чорно-білу сукню Chanel з акцентними рукавами-ліхтариками, відкритими плечима та білою трояндою на грудях. На ногах знаменитості були чорні туфлі на підборах.
Волосся Белла зібрала у хвіст з ефектом мокрого волосся, який доповнила білим розкішним бантом, що чудово гармоніював з основним образом.
"Karl’s @chanelofficial 🖤 Відвідала чудову вечерю з @chopard та моїм прекрасним @chopardbycaroline 🖤 найкращий сюрприз…. @seal! 🖤", — підписала знімки з Канн американська супермодель.
25-річна супермодель уже кілька разів продемонструвала розкішні образи, на які варто звернути увагу, у межах 75-го Каннського кінофестивалю на Лазурному побережжі Франції. Зокрема Хадід надихалася образами культової акторки Одрі Хепберн та дістала рідкісну сукню від відомого модного дому.
Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала ідеальний ніжний образ для червоних доріжок та офіційних заходів. Знаменитість приміряла білосніжну раритетну сукню від Gucci.
Також Фокус писав про популярність чорно-білих нарядів серед представників світових монархій. Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон та королева Нідерландів демонструють витончені офіційні образи у чорно-білих тонах.