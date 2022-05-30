Белла Хадід продемонструвала ідеальний чорно-білий образ (фото)

Знаменитість продовжує підкорювати публіку Каннського кінофестивалю.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала черговий ніжний та вінтажний образ. Знімками знаменитість поділилася зі своїми 52 мільйонами фоловерів в Instagram.

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Модель палестинського походження відвідала вечір швейцарського бренду ювелірних виробів Chopard у Каннах. Для заходу Хадід обрала чорно-білу сукню Chanel з акцентними рукавами-ліхтариками, відкритими плечима та білою трояндою на грудях. На ногах знаменитості були чорні туфлі на підборах.

Волосся Белла зібрала у хвіст з ефектом мокрого волосся, який доповнила білим розкішним бантом, що чудово гармоніював з основним образом.

"Karl’s @chanelofficial 🖤 Відвідала чудову вечерю з @chopard та моїм прекрасним @chopardbycaroline 🖤 найкращий сюрприз…. @seal! 🖤", — підписала знімки з Канн американська супермодель.

[ + – ] Белла Хадід у Каннах

25-річна супермодель уже кілька разів продемонструвала розкішні образи, на які варто звернути увагу, у межах 75-го Каннського кінофестивалю на Лазурному побережжі Франції. Зокрема Хадід надихалася образами культової акторки Одрі Хепберн та дістала рідкісну сукню від відомого модного дому.

[ + – ] Белла Хадід у Gucci Фото: Соцмережі

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала ідеальний ніжний образ для червоних доріжок та офіційних заходів. Знаменитість приміряла білосніжну раритетну сукню від Gucci.

Також Фокус писав про популярність чорно-білих нарядів серед представників світових монархій. Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон та королева Нідерландів демонструють витончені офіційні образи у чорно-білих тонах.