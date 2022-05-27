Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню для червоних доріжок (фото)

Цей вінтажний наряд було доволі важко дістати.

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Зірка світових подіумів Белла Хадід продовжує підкорювати публіку Каннського кінофестивалю своїми розкішними образами. Цього разу вона вийшла у світ у неймовірно ніжній білій сукні, на яку точно варто звернути увагу. Про це пише Vogue.

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Супермодель палестинського походження напередодні відвідала прем'єру фільму "Les Bonnes Étoiles" (Щасливі зірки).

На червону доріжку 25-річна Белла вийшла у довгій прямій білосніжній сукні Gucci з вирізом та золотою вставкою на бедрі. На ногах знаменитості були такого ж білосніжного кольору босоніжки на підборах. Як аксесуари до аутфіту американська супермодель додала сережки та масивну каблучку.

Волосся Хадід уклала легенькими локонами, а на обличчі зробила нюдовий макіяж.

[ + – ] Белла Хадід на Каннському кінофестивалі

Сукня Белли належить до періоду модного дому, коли креативним директором Gucci був дизайнер Том Форд. Вінтажний наряд було доволі важко знайти, проте Белла змогла домовитися, аби блиснути на червоній доріжці Лазурного побережжя у білосніжній сукні колекції осінь 1996, вартість якої ставить понад 15 тисяч доларів.

Раніше Белла вже підкорила публіку Канн своїм вінтажним образом у стилі культової акторки Одрі Хепберн. Знаменитість продемонструвала розкішну чорну сукню та макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Вінтажний образ Белли Хадід Фото: Соцмережі

Також Фокус писав про стильні виходи на червону доріжку Каннського кінофестивалю інших зірок. Вагітна бразильська супермодель Адріана Ліма напередодні продемонструвала відверту гірчичну сукню з вирізами на животі.