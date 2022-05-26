Белла Хадід надихнулася образами Одрі Хепберн (фото)

Знаменитість відвідала Лазурне узбережжя Франції.

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Супермодель Белла Хадід вийшла на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю в розкішному вінтажному образі. Про це пише Repubblica.

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Знаменитість відвідала прем'єру кінострічки "Невинний" (LInnocent).

Для свого виходу у світ супермодель палестинського походження вибрала чорну вінтажну сукню з ліфом-бюстьє та відкритими плечима від Versace 1987 року. Образ підкреслив бездоганну фігуру Белли. Як аксесуари до аутфіту зірка додала масивні сережки з діамантами.

Розкішну сукню створив у 80-х сам модельєр Джанні Версаче для постановки опери "Саломея" у Театрі Ла Скала.

[ + – ] Белла Хадід на Каннському кінофестивалі

Своє волосся Хадід зібрала в охайний пучок, а на обличчі стилісти зробили макіяж з акцентом на очі, що нагадав культові образи акторки Одрі Хепберн.

[ + – ] Культова американська акторка Одрі Хепберн

Нагадаємо, сукня 25-річної Белли Хадід на вечірці Met Gala 2022 стала найбільш "голим" нарядом вечора.

Також Фокус писав про інші розкішні образи червоних доріжок 75-го Каннського кінофестивалю. Серед них блискуча сукня Єви Лонгорії, "сукня принцеси" Ель Фаннінг, ідеальна вечірня сукня Кари Делевінь та виходи інших знаменитостей.