Белла Хадид вдохновилась образами Одри Хепберн (фото)

Знаменитость посетила Лазурное побережье Франции.

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Супермодель Белла Хадид вышла на красную дорожку 75-го Каннского кинофестиваля в роскошном винтажном образе. Об этом пишет Repubblica.

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Знаменитость посетила премьеру киноленты "Невинный" (LInnocent).

Для выхода в свет супермодель палестинского происхождения выбрала черное винтажное платье с лифом-бюстье и открытыми плечами от Versace 1987 года. Образ подчеркнул безупречную фигуру Беллы. А в качестве аксессуаров к аутфиту звезда добавила массивные серьги с бриллиантами.

Роскошное платье создал в 80-х сам модельер Джанни Версаче для постановки оперы "Саломея" в Театре Ла Скала.

[ + – ] Белла Хадид на Каннском кинофестивале

Свои волосы Хадид собрала в аккуратный пучок, а на лице стилисты сделали макияж с акцентом на глаза, что напомнило культовые образы актрисы Одри Хепберн.

[ + – ] Культовая американская актриса Одри Хепберн

Напомним, платье 25-летней Беллы Хадид на вечеринке Met Gala 2022 стало самым "голым" нарядом вечера.

Также Фокус писал о других роскошных образах красных дорожек 75-го Каннского кинофестиваля. Среди них блестящее платье Евы Лонгории, платье принцессы Эль Фаннинг, идеальное вечернее платье Кары Делевинь и выходы других знаменитостей.